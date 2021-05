Medio Oriente, Netanyahu: 'L'operazione a Gaza richiederà ancora tempo' (Di domenica 16 maggio 2021) 'L'operazione a Gaza richiederà ancora tempo'. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo che Tel Aviv 'ha il sostegno degli Stati Uniti'. Ha poi spiegato: 'Continueremo quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) 'L''. Lo ha detto il premier israeliano Benyaminaggiungendo che Tel Aviv 'ha il sostegno degli Stati Uniti'. Ha poi spiegato: 'Continueremo quanto ...

