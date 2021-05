Marcia, Europei per nazioni Podebrady: argento per Giorgi, bronzo Barcella nella 35 km (Di domenica 16 maggio 2021) Doppietta sul podio per la nazionale italiana agli Europei per nazioni di Podebrady 2021 di Marcia. In Repubblica Ceca nella 35 km, distanza introdotta di recente, Eleonora Giorgi conquista la medaglia d’argento, bronzo invece per l’altra azzurra Lidia Barcella. A vincere la gara odierna è la greca Antigoni Drisbioti, che chiude in 2h49’55”. Alle sue spalle c’è la Giorgi, che dopo essere stata al comando nei primi km è andata in crisi, ma è riuscita a reagire risalendo fino al secondo posto in 2h51’05”. Alle sue spalle troviamo la Barcella in 2h51’50”, si tratta del suo personale. Ottavo posto per Federica Curiazzi in 2h56’02”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Doppietta sul podio per la nazionale italiana agliperdi2021 di. In Repubblica Ceca35 km, distanza introdotta di recente, Eleonoraconquista la medaglia d’invece per l’altra azzurra Lidia. A vincere la gara odierna è la greca Antigoni Drisbioti, che chiude in 2h49’55”. Alle sue spalle c’è la, che dopo essere stata al comando nei primi km è andata in crisi, ma è riuscita a reagire risalendo fino al secondo posto in 2h51’05”. Alle sue spalle troviamo lain 2h51’50”, si tratta del suo personale. Ottavo posto per Federica Curiazzi in 2h56’02”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Marcia Europei Il Centro Sportivo Carabinieri e il Distaccamento Atleti di Rieti ... come nei Giochi Olimpici e nei Campionati Mondiali ed Europei delle varie discipline. Hanno ... Lang Enrico , ex azzurro di marcia, è preparatore atletico e svolge anche una attività di collaborazione ...

LIVE Podebrady, azzurre a segno nella 35 km DIRETTA STREAMING Trionfa la squadra azzurra femminile nella 35 km degli Europei di marcia per team a Podebrady, in Repubblica Ceca. Grazie al secondo posto di Eleonora Giorgi , alla terza piazza di ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Marcia, Europei per nazioni Podebrady: argento per Giorgi, bronzo Barcella nella 35 km Doppietta sul podio per la nazionale italiana agli Europei per nazioni di Podebrady 2021 di marcia. In Repubblica Ceca nella 35 km, distanza introdotta di recente, Eleonora Giorgi conquista la medagli ...

Podebrady: Agrusti fantastico, 3° e minimo olimpico – Giorgi fatica, ma c’è una grande Barcella Primo aggiornamento dai campionati Europei a squadre di marcia in programma oggi, domenica 16 maggio. a Podebrady, in Repubblica Ceca. Qui lo streaming. C'è la greca Antigoni Drisbioti (2h49:55) a div ...

