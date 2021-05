LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani d’argento per nove centesimi! Giovannini in finale dalla piattaforma (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38: Oro per Punzel e Hentschel per la Germania con 307.29, argento per l’Italia con Pellacani e Bertocchi con 370.20 punti, bronzo per la Russia con Kliueva-Koroleva con 291 punti 18.36: Si chiude con un grande rammarico l’avventura di Pellacani e Bertocchi. nove miseri centesimi costano l’oro alla coppia italiana. Grande punteggio, è vero, però se pensiamo ai 44 punti del secondo tuffo obbligatorio un po’ di rimpianti ci sono 18.34: PECCATOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ ARGENTO PER 9 CENTESIMI DI PUNTO! Punteggio di 66.60, totale di 307.20, l’oro va alla Germania 18.32: Le ungheresi chiudono con un tuffo da dimenticare. Punteggio di 47.04, totale di 219.18. Ora le azzurre 18.31: Non perfette le britanniche che sollevano troppi ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38: Oro per Punzel e Hentschel per la Germania con 307.29, argento per l’Italia concon 370.20 punti, bronzo per la Russia con Kliueva-Koroleva con 291 punti 18.36: Si chiude con un grande rammarico l’avventura dimiseri centesimi costano l’oro alla coppia italiana. Grande punteggio, è vero, però se pensiamo ai 44 punti del secondo tuffo obbligatorio un po’ di rimpianti ci sono 18.34: PECCATOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ ARGENTO PER 9 CENTESIMI DI PUNTO! Punteggio di 66.60, totale di 307.20, l’oro va alla Germania 18.32: Le ungheresi chiudono con un tuffo da dimenticare. Punteggio di 47.04, totale di 219.18. Ora le azzurre 18.31: Non perfette le britanniche che sollevano troppi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen inseguono la finale dai 10m. Attesa per Pellacani-Bertocchi… - zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: eliminatorie e finale piattaforma 10m maschile (DIRETTA) - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen a caccia della finale dai 10m. Attesa per Pellacani-Bertocc… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… -