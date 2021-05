LIVE MotoGP | GP Francia in DIRETTA | Francesco Bagnaia deve reagire nel warm-up | pioggia su Le Mans!

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda il GP didisu DAZN 09.47: Situazione davvero difficile per i piloti: poco grip su questo asfalto e tante insidie per la conformazione del circuito di Le Mans. 09.44: Date le circostanze i piloti dovranno lavorare in maniera attenta sull’assetto per trovare il giusto feeling. Condizioni che potrebbero favorire la Ducati, notoriamente veloce sulla pista bagnata. 09.41: Sarà un-up bagnato, tanta acqua sulla pista di Le Mans. Avremo anche queste condizioni in gara? Lo scopriremo… 09.38: La RC213V è una moto non facile da assecondare, ma la classe dell’iberico è tale che la top-5 in gara non sia una chimera. Per quanto concerne Valentino, il nono posto del time-attack può essere accolto con il sorriso dopo i ...