Juve - Inter fa ancora discutere, Brozovic: "Partita scandalosa" (Di domenica 16 maggio 2021) Milano, 16 maggio 2021 " Meno male che non valeva uno Scudetto . Juve - Inter , con la direzione di Calvarese in campo e Irrati al Var, fa ancora discutere nonostante i nerazzurri abbiano già vinto il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Milano, 16 maggio 2021 " Meno male che non valeva uno Scudetto ., con la direzione di Calvarese in campo e Irrati al Var, fanonostante i nerazzurri abbiano già vinto il ...

pisto_gol : SuperMoviola Juve-Inter 1^T 21’ trattenuta reciproca Darmian (braccio sx)/Chiellini (braccio dx) Calvarese concede… - ZZiliani : Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e… - TuttoMercatoWeb : Episodi discussi in Juve-Inter, ESPN: 'Una rapina calcistica da parte dei salvatori del calcio' - MauroDIsa2 : RT @massimozampini: È inutile che mi urli nell'orecchio, non è certo per merito tuo che non andremo in Champions... Ps. Stasera a @Pressin… - RosyProietti : RT @juventusfc: ???????????? ?????? La #PhotoOfTheGame è dedicata a @Cuadrado Le stat: -