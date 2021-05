Internazionali d'Italia, Swiatek perfetta in finale: ko la Pliskova (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA - E' la polacca Iga Swiatek la vincitrice dell'edizione 2021 degli Internazionali d'Italia del Foro Italico di Roma. La tennista numero 12 al mondo ha battuto in due set ( 6 - 0, 6 - 0) la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA - E' la polacca Igala vincitrice dell'edizione 2021 deglid'del Foro Italico di Roma. La tennista numero 12 al mondo ha battuto in due set ( 6 - 0, 6 - 0) la ...

