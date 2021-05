I programmi in tv oggi | 17 maggio 2021 | film | intrattenimento e attualità

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 maggio 2021) Su Rai Uno Chiamami ancora amore, su Canale 5 L’Isola dei famosi. Guida aiTv della serata del 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due alle 21.20 va in onda Prima di lunedì. Nel centro di Torino un aspirante attore e un malavitoso miliardario hanno un scontro in automobile dalle imprevedibili conseguenze. Alle 21.10 Rai Movie va in onda Fiume rosso. Il dispotico mandriano Ted Dunson guida la prima carovana per trasportare diecimila capi di bestiame in Kansas. Durante il tragitto si scontra con Matt, ...