I DANNI DEL VACCINO PFIZER (Di domenica 16 maggio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc. I dati di VACCINO-vigilanza passiva all’8 di Maggio 2021 dicono che, nella zona della EU (inclusi anche paesi dell’est Europa aderenti al mercato comune) sono stati somministrati un totale di 177 milioni (177.526.412) di dosi vaccinali, la gran parte dei quali, ben 136 milioni (136.400.796) sono rappresentati dal VACCINO Comirnaty proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 16 maggio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc. I dati di-vigilanza passiva all’8 di Maggio 2021 dicono che, nella zona della EU (inclusi anche paesi dell’est Europa aderenti al mercato comune) sono stati somministrati un totale di 177 milioni (177.526.412) di dosi vaccinali, la gran parte dei quali, ben 136 milioni (136.400.796) sono rappresentati dalComirnaty proviene da Database Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 4.0 stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche… - DPCgov : #Terremoto #Umbria: dalle verifiche effettuate fino a ora dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento NON risulta… - FrancescoLollo1 : #Tg2: Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie,… - Francesco__78 : RT @ClaudioDeglinn2: Siamo ostaggi di Leu un partito comunista del 2% che vale come un partito del 20%..e che con Speranza ha fatto più da… - GHERARDIMAURO1 : RT @ClaudioDeglinn2: Siamo ostaggi di Leu un partito comunista del 2% che vale come un partito del 20%..e che con Speranza ha fatto più da… -

Ultime Notizie dalla rete : DANNI DEL Pioggia di razzi da Gaza, raid di Israele ... in particolare verso il centro e il sud del Paese. Le sirene d'allarme sono suonate in mattinata ... Secondo la polizia non hanno provocato danni o feriti. E' salito a 147 il numero di palestinesi ...

Ladri nella palestra chiusa da un anno per Covid Ad accorgersi del furto il titolare Andrea Maiolino, che ieri mattina dopo un mese è tornato nella ... Fortunatamente non ci sono stati grossi danni, però dopo un anno di stop ci mancava anche questa. ...

I danni del maltempo: Alta e Bassa padovana sferzate da grandine e pioggia Il Mattino di Padova Immagini hot e tentata estorsione Denunciato a Terni 60enne barese L’intreccio in chat con un giovane orvietano, autore di una denuncia dopo aver versato 2 mila euro, e una ragazza che aveva indotto a quest’ultimo a spogliarsi ...

Latte, i pastori pronti a nuove proteste: “Procedimenti penali sono un danno” A distanza di oltre due anni dalle proteste che caratterizzano quella che è stata definita la ‘guerra del latte’ con il prodotto versato per le strade dai pastori che chiedevano un’equa remunerazione ...

... in particolare verso il centro e il sudPaese. Le sirene d'allarme sono suonate in mattinata ... Secondo la polizia non hanno provocatoo feriti. E' salito a 147 il numero di palestinesi ...Ad accorgersifurto il titolare Andrea Maiolino, che ieri mattina dopo un mese è tornato nella ... Fortunatamente non ci sono stati grossi, però dopo un anno di stop ci mancava anche questa. ...L’intreccio in chat con un giovane orvietano, autore di una denuncia dopo aver versato 2 mila euro, e una ragazza che aveva indotto a quest’ultimo a spogliarsi ...A distanza di oltre due anni dalle proteste che caratterizzano quella che è stata definita la ‘guerra del latte’ con il prodotto versato per le strade dai pastori che chiedevano un’equa remunerazione ...