Highlights e gol Triestina-Virtus Verona 0-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 16 maggio 2021) Glie le azioni salienti di, match del playoff del girone B di. La rete all’87’ di Lonardi permette alla formazione ospite di espugnare per la prima volta il ‘Rocco’ e di qualificarsi al secondo turno per affrontare la FeralpiSalò. Decisivo Sibi per una partita al 72? su Gomez. SportFace.

Pioli rientra dagli spogliatoi con la novità Leao per Saelemaekers e tutta la squadra sembra cambiare marcia, ma ad andare vicino alè il Cagliari. Joao Pedro pennella per il colpo di testa in ...De Zerbi Ammoniti : Kurtic (P) Il tabellino di Benevento - Crotone 1 - 1 () vedi anche Crotone - Verona 2 - 1: video,della partita di Serie A 13' Lapadula (B), 90'+3 ...Milan Cagliari Tabellino Highlights. Per qualificarsi alla Champions League i rossoneri dovranno vincere a Bergamo nell'ultima di campionato.Milan-Cagliari, la cronaca con gli highlights del match della 37.a giornata disputato domenica 16 maggio a San Siro ...