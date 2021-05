Fiorentina-Napoli | De Laurentiis | “Grande vittoria! ma non è ancora finita”

(Di domenica 16 maggio 2021)-0-2, il risultato sorride alla squadra di Gattuso che resta in piena corsa Champions e supera la Juventus.“Ma massima concentrazione perché non è! Forzasempre.”. È il commento tramite twitter di Aurelio De. Il presidente del calcioha prontamente commentato la vittoria azzurra dopo il triplice fischio di, vinta per 2-0 dalla squadra di Gattuso grazie alle reti di Insigne e Zielinski.Ma massima concentrazione perché non è! Forzasempre #ADL — AurelioDe...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - Paroladeltifoso : Fiorentina-Napoli, Iachini: “Volevamo dare continuità ai buoni risultati. Rrhamani accentua il tuffo nell’occasione… - persemprecalcio : @DiegoDeLucaTwit @Chiariello_CS ?? Tutti gli spunti di #FiorentinaNapoli, una partita vinta con pazienza dalla squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

La domenica di campionato si apre come di consueto su Dazn alle 12,30 conraccontata da Stefano Borghi con Massimo Donati seconda voce, alle 15 è la volta di Benevento - Crotone ...Commenta per primo0 - 2 Meret 6 : Non subisce tiri in porta, spettatore non pagante. Di Lorenzo 6 : Sulla corsia trova terreno fertile, accompagna le azioni offensive dei suoi, e non rischia mai ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Il Napoli ha battuto una Fiorentina motivatissima nel lunch match della giornata numero trentasette del campionato italiano di Serie A. La Juventus, si sa, è la squadra più amata in Italia, ma anche ...