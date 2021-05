Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti? (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo essersi sempre professata single, Elisabetta Gregoraci è finalmente uscita allo scoperto: l’imprenditore Stefano Coletti ha pubblicato delle foto in sua compagnia, con tanto di dedica romantica. Secondo alcuni indizi, potrebbe essere proprio lui l’uomo per cui la Gregoraci batteva i colpi sul petto al GF Vip. Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, si era sempre professata single, nonostante gli indizi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo essersi sempre professata single,è finalmente uscita allo scoperto: l’imprenditoreha pubblicato delle foto in sua compagnia, con tanto di dedica romantica. Secondo alcuni indizi, potrebbe essere proprio lui l’uomo per cui labatteva i colpi sul petto al GF Vip.è uscita allo scoperto. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, si era sempre professata single, nonostante gli indizi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_iconica_ : RT @paranoia_irom: Per chiarezza... sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci non avete nessun diritto di giudicare, sindacare o recrimina… - Mariann87299931 : RT @paranoia_irom: Per chiarezza... sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci non avete nessun diritto di giudicare, sindacare o recrimina… - Pugliaprovinci1 : @Pina77833124 Eh infatti elisabetta Gregoraci ex moglie di Briatore, Giulia Salemi invece è quella che chiedeva osp… - _iconica_ : RT @paranoia_irom: Il rancore e l'astio che provate contro Elisabetta Gregoraci non è normale. Fatevi una tisana, prendete un gaviscon, sc… - IsaeChia : #GfVip 5, #ElisabettaGregoraci esce allo scoperto con #StefanoColetti: le foto che stanno facendo mormorare i fan -