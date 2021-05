"Ecco chi frequenta". L'indiscrezione esplosiva del re del gossip sulla moglie di Mario Draghi: hai capito, Serenella? (Di domenica 16 maggio 2021) Serena Draghi? Ecco perché la classe non è acqua. Scrivono di lei, non con una letteratura sublime direi: «La settantatrenne, nobile di nascita ed esperta di letteratura inglese, è sposata col premier incaricato, da cui ha avuto due figli, da quasi mezzo secolo. Ma nonostante gli importanti incarichi ricoperti dal marito è sempre rimasta lontana dai riflettori». Già, perché a Roma, ma non da oggi, poter dire di aver avuta ospite Serenella Draghi fa status, ma nessuno se ne può vantare. Non frequenta? No, anzi, ma vede solo gli amici veri e quelli, si sa, non si vantano. di Roberto AlessiTratto da "Alta Portineria", la domenica su Libero *** Di seguito, l'articolo di Franco Bechis sul mutuo contratto da Draghi e moglie A qualcuno le banche concedono ancora un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Serenaperché la classe non è acqua. Scrivono di lei, non con una letteratura sublime direi: «La settantatrenne, nobile di nascita ed esperta di letteratura inglese, è sposata col premier incaricato, da cui ha avuto due figli, da quasi mezzo secolo. Ma nonostante gli importanti incarichi ricoperti dal marito è sempre rimasta lontana dai riflettori». Già, perché a Roma, ma non da oggi, poter dire di aver avuta ospitefa status, ma nessuno se ne può vantare. Non? No, anzi, ma vede solo gli amici veri e quelli, si sa, non si vantano. di Roberto AlessiTratto da "Alta Portineria", la domenica su Libero *** Di seguito, l'articolo di Franco Bechis sul mutuo contratto daA qualcuno le banche concedono ancora un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Ermal Meta, quanto guadagna il cantante di Piccola Anima: patrimonio e stipendio Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti, ecco quanto guadagna Ermal Meta. Svelate le cifre che non ti aspetti. Noto al grande pubblico per i ... Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, ...

Intervista a Natalia Aspesi, una che dice "sta zitto" agli uomini ... il più delle volte riuscendo - ecco la ragione della sua irresistibilità - a conquistare due cose ... Avendo una certa considerazione di me stessa, piuttosto, leggo gli insulti e provo pena per chi li ...

Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo Il Sole 24 ORE Andare in vacanza? Si può, ecco il vademecum anti-Covid dell'estate Sono invece 16 milioni, tra chi ancora deve decidere e chi sa già che dovrà rinunciare, quelli che mancano all'appello rispetto ai tempi pre-Covid. L'80% dei connazionali resterà in Italia ...

Ecco chi rischia davvero la botta bancomat Dalla chiusura di numerosi sportelli Atm al costo per ogni prelievo deciso dall'Istituto bancario proprietario dello sportello bancomat: ecco cosa sta cambiando e chi verrà penalizzato ...

