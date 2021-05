DIRETTA Giro d’Italia 2021, Campo San Felice in DIRETTA: Zana, Fabbro, Ulissi e Visconti fanno parte dei diciassette fuggitivi. 50 chilometri al traguardo (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 15.10 Gallopin è a 18? dagli altri fuggitivi. 15.09 3’08” il vantaggio dei fuggitivi. 15.07 Problema meccanico per Gallopin che faceva parte dei fuggitivi. 15.06 C’è bagarre in gruppo per prendere in testa la discesa che segue Forca Caruso. 15.05 Visconti e Bouchard provano ad avvantaggiarsi sugli altri fuggitivi. 15.03 Bouchard è passato per primo al GPM di Forca Caruso. 15.00 57 chilometri all’arrivo, la prossima salita sarà l’erta di Ovindoli. 14.57 Situazione molto tranquilla ora. Gruppo a 3’10” dai ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 15.10 Gallopin è a 18? dagli altri. 15.09 3’08” il vantaggio dei. 15.07 Problema meccanico per Gallopin che facevadei. 15.06 C’è bagarre in gruppo per prendere in testa la discesa che segue Forca Caruso. 15.05e Bouchard provano ad avvantaggiarsi sugli altri. 15.03 Bouchard è passato per primo al GPM di Forca Caruso. 15.00 57all’arrivo, la prossima salita sarà l’erta di Ovindoli. 14.57 Situazione molto tranquilla ora. Gruppo a 3’10” dai ...

