Crotone, Cosmi: «Potevamo mollare. Simy? Dipende da dove andrà» (Di domenica 16 maggio 2021) Serse Cosmi analizza il pareggio contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico del Benevento dopo la gara Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Benevento. LA GARA – «Siamo stati in gara in partite contro Inter, Lazio, Spezia. Abbiamo giocato alla pari con tutti, abbiamo onorato il campionato sempre. Oggi c’erano tutti i presupposti per poter mollare, nessuno avrebbe potuto dire niente. Festa è stato bravo in diverse occasioni, sono stati decisivi i cambi». Simy – «Simy è quello che avete visto oggi, un realizzatore spietato in area. Ma è anche quello contro il Verona che ha giocato per la squadra. Deve raggiungere un mix ed è da Serie A. Dipende da dove andrà e come verrà utilizzato». FUTURO – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Serseanalizza il pareggio contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico del Benevento dopo la gara Serseha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Benevento. LA GARA – «Siamo stati in gara in partite contro Inter, Lazio, Spezia. Abbiamo giocato alla pari con tutti, abbiamo onorato il campionato sempre. Oggi c’erano tutti i presupposti per poter, nessuno avrebbe potuto dire niente. Festa è stato bravo in diverse occasioni, sono stati decisivi i cambi».– «è quello che avete visto oggi, un realizzatore spietato in area. Ma è anche quello contro il Verona che ha giocato per la squadra. Deve raggiungere un mix ed è da Serie A.dae come verrà utilizzato». FUTURO – ...

