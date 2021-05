Covid, stop quarantena per chi arriva da Paesi Ue, Regno Unito e Israele. Dal 16 maggio serve un tampone negativo (Di domenica 16 maggio 2021) Aumentano i voli Covid tested anche per aeroporti di Napoli e Venezia e per chi viene da Canada, Emirati Arabi e Giappone. Le ordinanze del ministro dela Salute Roberto Speranza in vigore fino al 31 luglio Leggi su repubblica (Di domenica 16 maggio 2021) Aumentano i volitested anche per aeroporti di Napoli e Venezia e per chi viene da Canada, Emirati Arabi e Giappone. Le ordinanze del ministro dela Salute Roberto Speranza in vigore fino al 31 luglio

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - filvterjimin : :(( gli manchiamo #stop questa sofferenza, ora faccio andare io via il covid con i miei metodi in meno di un giorno… - infoitinterno : Covid, ieri record di vaccini in Sicilia, da domani stop Openday per Pfizer e Moderna? - infoitinterno : Covid, ieri record di vaccini in Sicilia, da domani stop Openday per Pfizer e Moderna - infoitinterno : Covid, in Sicilia record di vaccini. Da domani stop Openday per Pfizer e Moderna -