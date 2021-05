"Ci fa perdere soldi...". Veleno Pd contro Salvini

Advertising

HuffPostItalia : Simona Malpezzi: 'Salvini ci fa perdere i soldi del Recovery' - AlphaLegend17 : @marcellolemme @davidebisce99 @NicoSchira Nessuno ha detto che bisogna coprirlo di soldi Ma vabbè, lasciamo perdere - Mikepub1 : RT @ALFO100897: 'Cara' Malpezzi, rileggi, accuratamente, tutte le 'dichiarazioni'(?) che hai rilasciato a 'Repubblica' e rifletti (lo so, c… - frant42 : RT @ALFO100897: 'Cara' Malpezzi, rileggi, accuratamente, tutte le 'dichiarazioni'(?) che hai rilasciato a 'Repubblica' e rifletti (lo so, c… - tobefreeforever : RT @LaNotiziaTweet: -

Ultime Notizie dalla rete : perdere soldi

Metro

"Ci sono delle increspature nella maggioranza, Salvini dice di no alle riforme. Forse non ha capito che così perderemo i, ma il Pd è il baricentro e la garanzia che l'Italia non perderà la straordinaria opportunità del Pnnr". Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio 24. Nel Pd "io vedo una forte unità che nasce dalla ..."Le riforme servono per usare compiutamente idel Pnrr. Che gioco sta giocando? Continua ad alzare l'asticella, minando l'unità dell'azione dell'esecutivo e confondendo i cittadini" ha aggiunto ...Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Ci sono delle increspature nella maggioranza, Salvini dice di no alle riforme. Forse non ha capito che così perderemo i soldi, ma il Pd è il baricentro e la garanzia che l' ...Lo scontro sulle riforme, gli attacchi (continui) di Letta. Così il Pd continua a cercare la rissa con Salvini. Che non si tira mai indietro ...