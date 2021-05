Back to Back di Miller: è vittoria anche a Le Mans (Di domenica 16 maggio 2021) È successo di tutto nella gara della MotoGP del GP di Francia. Sapevamo che il meteo incerto avrebbe potuto rimescolare le carte in tavola ed è andata esattamente così. Si parte sull’asciutto ma dopo pochi giri inizia a piovere e i piloti sono costretti al cambio moto per poi finire la gara sotto il sole e con pista completamente asciutta. Alla fine a spuntarla è Jack Miller, il più bravo a gestire i continui stravolgimenti della domenica francese. Per Miller è la seconda vittoria stagionale dopo quella di due settimane fa a Jerez. La cronaca della gara del GP di Francia 2021 Sulle storiche curve del Bugatti Circuit di Le Mans è andata in scena l’ennesima incredibile gara della storia del tracciato francese. Capovolgimenti continui hanno fatto godere tutti i fan incollati alla tv dal divano di casa. Si parte su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) È successo di tutto nella gara della MotoGP del GP di Francia. Sapevamo che il meteo incerto avrebbe potuto rimescolare le carte in tavola ed è andata esattamente così. Si parte sull’asciutto ma dopo pochi giri inizia a piovere e i piloti sono costretti al cambio moto per poi finire la gara sotto il sole e con pista completamente asciutta. Alla fine a spuntarla è Jack, il più bravo a gestire i continui stravolgimenti della domenica francese. Perè la secondastagionale dopo quella di due settimane fa a Jerez. La cronaca della gara del GP di Francia 2021 Sulle storiche curve del Bugatti Circuit di Leè andata in scena l’ennesima incredibile gara della storia del tracciato francese. Capovolgimenti continui hanno fatto godere tutti i fan incollati alla tv dal divano di casa. Si parte su ...

