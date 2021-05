Amici 20 | Finale | Giulia Stabile Trionfa | Seguita da Sangiovanni!

Advertising

fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - AmiciUfficiale : La Finale di #Amici20 è stata IN-CRE-DI-BI-LE! Pronti a rivivere con noi tutte le emozioni? Cliccate subito QUI ? - WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - WittyTV : Le prime parole di Giulia vincitrice di #Amici20 subito dopo la Finale ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - takemebreath : RT @fanpage: #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Finale

(Aggiornamento di Anna Montesano) Sangiovanni,2021/ Vincitore premio brano più radiofonico con Malibu e premio SIAE Sangiovanni contro Giulia per la finalissima? Ladi2021 , ...Boom di ascolti per ladi '20' che ieri è stata seguita da 6.667.000 spettatori con il 33,48% di share. A conclusione di una stagione vincente (la media delle 8 puntate precedenti fino alla semifinale è stata ...A margine della finale di Amici 20 Aka7even si è raccontato a caldo. “Non me l’aspettavo” le parole del cantante partenopeo finalista dell’edizione Una finale di Amici 20 amara per Aka7even, il ...La finale di Amici 2021 si è conclusa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile, che è riuscita a battere anche il suo fidanzato Sangiovanni ...