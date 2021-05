Vaccini in azienda, le linee guida Inail:?al via commercio, Gdo e trasporti (Di sabato 15 maggio 2021) La platea che potrebbe ricevere l’iniezione nel proprio posto di lavoro include 12,3 milioni di lavoratori, corrispondenti a 81 codici Ateco Leggi su ilsole24ore (Di sabato 15 maggio 2021) La platea che potrebbe ricevere l’iniezione nel proprio posto di lavoro include 12,3 milioni di lavoratori, corrispondenti a 81 codici Ateco

Advertising

SkyTG24 : Covid, vaccini in azienda: verso inizio della campagna a giugno - DiplomaziaTW : RT @Michele_Arnese: Gli Usa hanno investito 10 miliardi di dollari in vaccini dalla primavera 2020. Oggi producono Pfizer, Moderna e hanno… - fisco24_info : Vaccini in azienda, Inail pubblica linee guida:?al via commercio, Gdo e trasporti: La platea che potrebbe ricevere… - Nadia_hopppe1 : RT @ubikurbs: @italiadeidolori ci ha avvisato da tempo anche su queste reti fognarie... - italiadeidolori : RT @ubikurbs: @italiadeidolori ci ha avvisato da tempo anche su queste reti fognarie... -