UFFICIALE – Tegola per Zlatan Ibrahimovic | non recupera per l’Europeo

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - Tegola Ibrahimovic: salterà l'Europeo a causa dell'infortunio - infoitsport : Italia, tegola per Mancini: ufficiale, out 4-6 settimane - MilanLiveIT : ???????? #Italia - #Verratti dovrà stare fuori 4-6 settimane! -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Tegola

La novità è emersa dal bollettino medicodel Psg prima della partita contro il Montpellier: Verratti ha riportato una 'lesione del collaterale mediale del ginocchio destro', che dovrebbe ...Per gli azzurri unadavvero pesante, in vista dei prossimi Europei: Marco Verratti - come riporta il sitodel Psg - dovrà stare fuori 4 - 6 settimane per una lesione del collaterale ...Tegola per Zlatan Ibrahimovic, non recupera per l'Europeo, l'infortunio al ginocchio non glielo consente, il giocatore ha già informato il ct Andersson ...Le Titane si apprestano a vivere l’ultima trasferta dell’anno con la consapevolezza il loro destino sarà fatalmente legato al risultato di Hellas Verona–Napoli.