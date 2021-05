Uccide i figli di 8 anni e di 10 mesi, poi manda un messaggio al marito: 'Troverai del sangue a casa, non ti preoccupare' (Di sabato 15 maggio 2021) Accoltella la figlia di 8 anni per 50 volte e Uccide il secondogenito di 10 mesi. Sarah Ganoe, 35 anni, ha inviato il messaggio lunedì a John Howard , il marito, dicendogli che quando sarebbe tornato ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) Accoltella laa di 8per 50 volte eil secondogenito di 10. Sarah Ganoe, 35, ha inviato illunedì a John Howard , il, dicendogli che quando sarebbe tornato ...

