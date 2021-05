Todis Salerno corsara a Cercola, spazio e minutaggio per tutte (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- La Todis Salerno ’92 vince in scioltezza a Cercola (44-69) e volge lo sguardo ora al big match contro la capolista JustMary Capri che si disputerà giovedì alle 16 al PalaSilvestri. La buona prestazione delle granatine al palasport di Viale dei Platani contro le giovani e vogliose ragazze partenopee rappresenterà sicuramente una buona spinta per affrontare al meglio il difficilissimo match contro le isolane, attualmente in vetta a quota 20 e capaci di vincere a Taranto contro la Lowengrube, ma con una partita in più attualmente rispetto a Salerno, che in graduatoria insegue a -2. “Cercola è squadra ben messa in campo e molto aggressiva. È stato un buon banco di prova per noi in vista di giovedì. Coach Russo ha dato spazio a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti- La’92 vince in scioltezza a(44-69) e volge lo sguardo ora al big match contro la capolista JustMary Capri che si disputerà giovedì alle 16 al PalaSilvestri. La buona prestazione delle granatine al palasport di Viale dei Platani contro le giovani e vogliose ragazze partenopee rappresenterà sicuramente una buona spinta per affrontare al meglio il difficilissimo match contro le isolane, attualmente in vetta a quota 20 e capaci di vincere a Taranto contro la Lowengrube, ma con una partita in più attualmente rispetto a, che in graduatoria insegue a -2. “è squadra ben messa in campo e molto aggressiva. È stato un buon banco di prova per noi in vista di giovedì. Coach Russo ha datoa ...

