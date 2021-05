Sky non molla i diritti tv: trasmetterà tre partite a giornata (Di sabato 15 maggio 2021) Il colosso delle comunicazioni Sky si aggiudica una battaglia sui diritti televisivi. E promette una ricca offerta ai suo abbonati. Sky riformula la sua offerta per lo sport (foto Facebook)Nella disputa per i prossimi diritti televisivi, Sky batte un colpo e si aggiudica la co-esclusività di tre partite della Serie A per il triennio 2021-2024. Le partite scelte sono quelle del sabato alle 20.45, l’anticipo domenicale delle 12.30 ed infine il posticipo del lunedì alle 20.45. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, il futuro passa dalla Champions: cosa succederà a fine stagione Dopo l’offensiva di DAZN quindi il gruppo di origine inglese non ha nessuna intenzione di perdere abbonati. E proprio per questi ultimi starebbe studiando alcune mosse in modo da rispondere colpo su colpo e guadagnare un’ulteriore fetta di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 maggio 2021) Il colosso delle comunicazioni Sky si aggiudica una battaglia suitelevisivi. E promette una ricca offerta ai suo abbonati. Sky riformula la sua offerta per lo sport (foto Facebook)Nella disputa per i prossimitelevisivi, Sky batte un colpo e si aggiudica la co-esclusività di tredella Serie A per il triennio 2021-2024. Lescelte sono quelle del sabato alle 20.45, l’anticipo domenicale delle 12.30 ed infine il posticipo del lunedì alle 20.45. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, il futuro passa dalla Champions: cosa succederà a fine stagione Dopo l’offensiva di DAZN quindi il gruppo di origine inglese non ha nessuna intenzione di perdere abbonati. E proprio per questi ultimi starebbe studiando alcune mosse in modo da rispondere colpo su colpo e guadagnare un’ulteriore fetta di ...

Advertising

FBiasin : 'Il Tribunale Federale Svizzero respinge la richiesta di sospensiva della squalifica' (Sky). Addio Olimpiadi (anc… - capuanogio : Assegnato a #Sky l’ultimo pacchetto dei diritti tv della #SerieA nel triennio 2021-2024. Astenute #Lazio e #Napoli,… - LucaBizzarri : Il podio della tristezza. Terzo posto: Kramer contro Kramer Secondo posto: la morte della mamma di Bambi Primo pos… - GlieWanted : Ovviamente niente #champions per #juventus niente abbonamento #sky e #dazn la prima cosa è fare la disdetta su ques… - mrlokisbitch : RT @llyfrausandrain: ma la pubblicità di sky Q che dice 'come? non sai ancora chi è il nuovo capitan America?' per chi mi ha preso esattame… -