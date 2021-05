Scossa di terremoto a Gubbio di magnitudo 4

(Di sabato 15 maggio 2021) AGI - La terra trema in Umbria: unadidi4 ad una profondità di 10 chilometri ha avuto per epicentro la zona di, in provincia di Perugia. Lo comunica in un tweet l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'episodio sismico si è verificato alle ore 9,56 di sabato mattina e poco dopo, alle ore 10.07, è stata registrata un'altradi3,1 a nord-est di, alla stessa profondità.

Protezione Civile: "Non risultano danni". Unadidi magnitudo 4 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 2 chilometri a Nord - Est di Gubbio. Laè stata avvertita dalla popolazione, anche a ...Unadidi magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 10 a Gubbio, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ilè avvenuto ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 10 a Gubbio, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto è ...Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "La scossa è stata avvertita dalla popolazione, è stata breve ma intensa. Ora siamo in contatto con la protezione civile per valutare la situazione, e con i nostri uffici ...