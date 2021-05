Roma, Ibanez: «Giochiamo bene e con atteggiamento per battere la Lazio» (Di sabato 15 maggio 2021) Roger Ibanez è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del match tra Roma e Lazio. Le sue parole Manca poco al fischio d’inizio del Derby tra Roma e Lazio. Roger Ibanez è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la stracittadina. «Dobbiamo giocare con atteggiamento e arrivare alla vittoria. All’andata è stata una partita difficile, adesso dobbiamo giocare bene. Mentalmente sto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Rogerè intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del match tra. Le sue parole Manca poco al fischio d’inizio del Derby tra. Rogerè intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la stracittadina. «Dobbiamo giocare cone arrivare alla vittoria. All’andata è stata una partita difficile, adesso dobbiamo giocare. Mentalmente sto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

