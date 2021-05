Pio e Amedeo ad Amici: ecco i loro video più divertenti da Maria De Filippi (Di sabato 15 maggio 2021) Pio e Amedeo sono oramai sulla cresta dell’onda da molto tempo, anche dopo aver espresso il loro punto di vista sul “political correct”, e dopo aver avuto la conduzione di un programma tutto loro, Felicissima sera. Pio e Amedeo sono inoltre in ottimi rapporti con Maria De Filippi e non è un caso che siano stati scelti come ospiti per la serata finale di Amici 20, anche se già in passato avevano spesso partecipato in qualità di ospiti anche nelle edizioni passate. ecco qualche esempio: L'articolo proviene da Puglia24News.it. Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021) Pio esono oramai sulla cresta dell’onda da molto tempo, anche dopo aver espresso ilpunto di vista sul “political correct”, e dopo aver avuto la conduzione di un programma tutto, Felicissima sera. Pio esono inoltre in ottimi rapporti conDee non è un caso che siano stati scelti come ospiti per la serata finale di20, anche se già in passato avevano spesso partecipato in qualità di ospiti anche nelle edizioni passate.qualche esempio: L'articolo proviene da Puglia24News.it.

Advertising

IlContiAndrea : Ospite alla Finale di #Amici20 #Gaia che passa il testimone al concorrente che trionferà domani e presenterà in ant… - LegaSalvini : ?? MICHELE #SANTORO SUGLI ATTACCHI CONTRO IL DUO COMICO “PIO E AMEDEO” “Pio e Amedeo non possono essere giudicati c… - fattoquotidiano : Rubo le parole all’indimenticabile libretto di Umberto Eco Il fascismo eterno, che probabilmente Pio e Amedeo non h… - PiaReja : @elelafragola Immagino la sfida per il terzo finalista, poi la sfida tra i finalisti poi, se non ricordo male ci so… - sinforosa1896 : @contechristino E mancano ancora pio e Amedeo eh -