Operatori sanitari no vax, alla Asl rispondono in 1.800. E 531 hanno già prenotato (Di sabato 15 maggio 2021) L’azienda ha minacciato di demansionamento il personale ritardatario. Nel mirino ci sono 5.500 lavoratori, ma ci sono margini per giustificarsi Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 15 maggio 2021) L’azienda ha minacciato di demansionamento il personale ritardatario. Nel mirino ci sono 5.500 lavoratori, ma ci sono margini per giustificarsi

