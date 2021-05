Open d’Italia, Sonego sogna l’impresa: battuto Rublev. Ma in semifinale c’è Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà Novak Djokovic l’avversario di Lorenzo Sonego nella semifinale agli Internazionali Open di tennis al Foro italico. Il torinese ha battuto il russo Andrej Rublev, numero sette al mondo, in tre set. Dopo aver perso il primo 3 games a 6, Sonego ha recuperato lo svantaggio portando a casa il secondo set (6-4) e il terzo (6-3 ). La semifinale con il numero uno al mondo si giocherà alle 18.30 sulla terra rossa del Foro italico. « È un’emozione incredibile, gioco da quando sono piccolo ed è un sogno essere in semifinale nel mio torneo proferito con le persone che fanno il tifo per me. Il pubblico mi ha dato una grande mano», commenta Lorenzo Sonego dopo il match. Il tennista italiano guarda già alla ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà Novakl’avversario di Lorenzonellaagli Internazionalidi tennis al Foro italico. Il torinese hail russo Andrej, numero sette al mondo, in tre set. Dopo aver perso il primo 3 games a 6,ha recuperato lo svantaggio portando a casa il secondo set (6-4) e il terzo (6-3 ). Lacon il numero uno al mondo si giocherà alle 18.30 sulla terra rossa del Foro italico. « È un’emozione incredibile, gioco da quando sono piccolo ed è un sogno essere innel mio torneo proferito con le persone che fanno il tifo per me. Il pubblico mi ha dato una grande mano», commenta Lorenzodopo il match. Il tennista italiano guarda già alla ...

