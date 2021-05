Oggettificazione della donna: un destino da cambiare (Di sabato 15 maggio 2021) Il corpo non è una cosa perché non è un oggetto. Non si può tenere in mano, non si può possedere, anche se nella fantasia degli uomini questo pensiero sfiora la mente più volte al giorno. Ma il corpo non è un dono che può essere offerto in regalo, né tantomeno può essere brutalmente preteso o requisito. L’oggettivazione del corpo fa parte della nostra cultura e a farne le spese sono soprattutto le donne. Uomini e ragazzi devono capirlo perché i comportamenti e gli atteggiamenti che riducono le donne a mero oggetto non possono più essere giustificati. Perché sono loro i colpevoli di molteplici traumi ai danni dell’universo femminile. Oggettificazione del corpo Con il termine Oggettificazione del corpo ci riferiamo a quel fenomeno che vede l’essere umano svuotato della sua soggettività e viene dunque visto come qualcosa ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021) Il corpo non è una cosa perché non è un oggetto. Non si può tenere in mano, non si può possedere, anche se nella fantasia degli uomini questo pensiero sfiora la mente più volte al giorno. Ma il corpo non è un dono che può essere offerto in regalo, né tantomeno può essere brutalmente preteso o requisito. L’oggettivazione del corpo fa partenostra cultura e a farne le spese sono soprattutto le donne. Uomini e ragazzi devono capirlo perché i comportamenti e gli atteggiamenti che riducono le donne a mero oggetto non possono più essere giustificati. Perché sono loro i colpevoli di molteplici traumi ai danni dell’universo femminile.del corpo Con il terminedel corpo ci riferiamo a quel fenomeno che vede l’essere umano svuotatosua soggettività e viene dunque visto come qualcosa ...

