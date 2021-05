Advertising

SkySportMotoGP : ?? Raul Fernandez conquista la pole ?? Super Bezzecchi si piazza secondo ? Tantissime cadute sulla pista bagnata 1?… - motosprint : Qualifiche #Moto2 GP Francia: prima pole per #RaulFernandez, #Bezzecchi insegue ?? - leopnd1 : Sarà @25RaulFernandez a scattare dalla pole nel GP di Francia della #Moto2. Lo spagnolo del team Ajo con il tempo d… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Moto2 pole di Raul Fernandez a Le Mans; Bezzecchi ottimo 2°) è stato pubblicato su Mo… - gponedotcom : Raul Fernandez stappa il Prosecco con la pole a Le Mans, 2° Bezzecchi: In prima fila anche l'americano Joe Roberts,… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 pole

Sarà Raul Fernandez a scattare dallanel GP di Francia della. Lo spagnolo del team Ajo con il tempo di 1:50.135 precede un ottimo Marco Bezzecchi, 2° a 0.240 con la Kalex del team VR46, e Joe Roberts, 3° a 0.379 sulla Kalex ...Lo spagnolo trova la sua primaindavanti a Marco Bezzecchi . A completare la prima fila è Roberts , passato per il Q1. Bezzecchi ha una ghiotta possibilità di fare bene domani in gara per ...Va a Raul Fernandez la pole position di Le Mans per la Moto2. Ma è da applausi anche Marco Bezzecchi. Il romagnolo, infatti, si prende la prima fila e prenderà il via del Gran Premio di Francia dal se ...Raul Fernandez conquista la Pole Position nelle Qualifiche del GP di Francia Moto2. Il rookie approfitta degli errori di Roberts e Gardner ...