METEO variabile con altri acquazzoni Caldo in arrivo al Sud Italia

(Di sabato 15 maggio 2021)SINO AL 21 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ilcapriccioso non concede tregua l’, anche se è normale in questo periodo avere a che fare con questa estrema mutevolezza atmosferica. L’instabilità nel weekend penalizzerà ancora alcune parti d’, in particolare il Sud e parte del Nord, anche se non mancheranno ampi spazi di sereno. Le correnti umide occidentali continueranno ad affluire sull’. Nella giornata di domenica l’anticiclone afro mediterraneo cercherà di rimontare verso il Mediterraneo Centrale, ma sarà un’azione troppo timida per riuscire a contrastare l’ingresso di una nuova perturbazione, sempre incanalata lungo il flusso delle correnti nord-occidentali atlantiche. Un po’ d’instabilità coinvolgerà il Nord e parte del Centro. Evoluzione ...

Meteo Avellino. Previsioni meteo Avellino, sabato, 15 maggio: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte son ...
Meteo Salerno. Previsioni meteo Salerno, sabato, 15 maggio: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono ...