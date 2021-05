LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani vicinissima alla finale dei 3 m. Bertocchi praticamente out a un tuffo dalla fine (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, Tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 13.31 Trova 63,00 punti: per un totale complessivo a quota 233,90. 13.30 Sta per arrivare per l’ultimo tuffo Elena Bertocchi che, con doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento, proverà a chiudere comunque bene la gara. 13.28 INIZIA IL QUINTO E ULTIMO ROUND DI GARA. 13.27 ECCO LA CLASSIFICA DOPO IL QUARTO ROUND:1. Tina Punzel (Germania) 263,10 2. Emma G. Gullstrand (Svezia) 244,95 3. Scarlett Mew-Jensen (Gran Bretagna) 233,104. Chiara Pellacani (Italia) 232,95 12. Madeline Coquoz (Svizzera) 202,9523. Elena Bertocchi (Italia) 170,90 13.25 A breve vi forniremo la classifica al termine dei quarto round di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 13.31 Trova 63,00 punti: per un totale complessivo a quota 233,90. 13.30 Sta per arrivare per l’ultimoElenache, con doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento, proverà a chiudere comunque bene la gara. 13.28 INIZIA IL QUINTO E ULTIMO ROUND DI GARA. 13.27 ECCO LA CLASSIFICA DOPO IL QUARTO ROUND:1. Tina Punzel (Germania) 263,10 2. Emma G. Gullstrand (Svezia) 244,95 3. Scarlett Mew-Jensen (Gran Bretagna) 233,104. Chiara(Italia) 232,95 12. Madeline Coquoz (Svizzera) 202,9523. Elena(Italia) 170,90 13.25 A breve vi forniremo la classifica al termine dei quarto round di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi -