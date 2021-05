Israele, bombe su Gaza: bambini tra vittime campo profughi (Di sabato 15 maggio 2021) E' salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti da Israele da lunedì sulla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) E' salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti dada lunedì sulla Striscia di. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. ...

Advertising

lauraboldrini : Fermatevi! Bombe e razzi non aiutano gli israeliani e non aiutano i palestinesi. Servono solo a #Netanyahu e #Hamas… - Corriere : Un tweet e poi il diluvio di bombe: l’offensiva israeliana sui tunnel di Hamas, decine ... - Adnkronos : Israele, bombe sulla Striscia di #Gaza: bambini tra le vittime di un campo profughi. - AnnaFado : RT @lauraboldrini: Fermatevi! Bombe e razzi non aiutano gli israeliani e non aiutano i palestinesi. Servono solo a #Netanyahu e #Hamas. L'u… - gate_of_wind : RT @michelegiorgio2: Un edificio di 3 piani nel campo profughi di Shati a #Gaza city è stato colpito nella notte da bombe israeliane. A Gaz… -