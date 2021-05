Iran: ex presidente Parlamento in corsa per presidenziali (Di sabato 15 maggio 2021) L'ex presidente del Parlamento Iraniano, Ali Larijani, si è registrato come candidato alle elezioni presidenziali del 18 giugno. Larijani, ex capo negoziatore nei colloqui sul nucleare Iraniano con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) L'exdeliano, Ali Larijani, si è registrato come candidato alle elezionidel 18 giugno. Larijani, ex capo negoziatore nei colloqui sul nucleareiano con le ...

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione L'#Iran ha un sistema costituzionale duale: 1) ISTITUZIONI ELETTIVE (preside… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna capisco IRAN e cosa vogliono mi hanno conosciuto Il caso Mattei è un film del 1972, diretto da F… - sigma_tao : la divina commedia insegna capisco IRAN e cosa vogliono mi hanno conosciuto Il caso Mattei è un film del 1972, dire… - sicurezzaint : Per la sesta volta in sette giorni, le forze armate del presidente siriano Assad hanno colpito la periferia di Idli… - eastwestEU : L’Iran si prepara al voto per eleggere il futuro Presidente. Si ricandida Ahmadinejad, Zarif nega di voler correre… -