“Il cielo contromano” è il primo ep di Deddy

(Di sabato 15 maggio 2021) Esce oggi “Il”, ilEp di inediti di, nome d’arte di Dennis Rizzi, finalista dell’edizione di Amici 20. Oggi il giovane artista sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 15:30 su Canale 5. “Il” diannunciata la prima data live Il cantante è arrivato al serale del talent show condotto da Maria De Filippi come membro del team capitanato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Prima del suo ingresso nella scuola di Amici, aveva pubblicato ilalbum su Spotify “Forti e Fragili”, che ha superato i 50mila ascolti. “Il”, in uscita per Warner Music e già ai vertici delle chart, è stato anticipato dall’omonimo singolo già certificato ORO ...

Advertising

AmiciUfficiale : Fuori ORA il primo EP di Deddy “Il cielo contromano” su tutte le piattaforme digitali! Cliccate QUI ?… - WARNERMUSICIT : L'attesa è finita! 'Il cielo contromano' il primo EP di Deddy, finalista di Amici, fuori ora! Scegli la tua vers… - AmiciUfficiale : 'Il cielo contromano' di Deddy è DISCO D'ORO! ?????? #Amici20 - ilspst : @trash_italiano LUI PERCHÉ SENNÒ PARTE TUTTO IL CIELO CONTROMANO - piangoaltecno : @becksnextmsaid Io ho il cielo contromano in testa oggi, ieri avevo 0 passi e l’altro ieri la prima estate. Queste… -

Ultime Notizie dalla rete : cielo contromano

Il pezzo più famoso è l'inedito scritto da lui stesso, 'Il', che dà anche il nome all'ultimo album appena uscito. Ha da poco firmato un contratto con la Warner Music Italy. Giulia - ...Subito dopo la finale del talent di Canale 5, l'artista partirà per un importantissimo instore tour, il suo primo giro d'Italia dedicato ai firmacopie, per presentare l'album Il. ...Amici 2021 sta per proclamare il suo vincitore. Questa sera, in diretta su Canale 5, ci sarà la finale della ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Chi salirà sul gradino più ...Deddy , all'anagrafe Dennis Rizzi , è un cantautore originario di Torino e più precisamente di Settimo Torinese, finalista ad ...