Iachini: ”Contro il Napoli dovremo fare una partita perfetta” (Di sabato 15 maggio 2021) Iachini – FIORENTINA – Napoli — Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina ed alla alla vigilia del match Contro il Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: ”Dobbiamo pensare al Napoli. Raggiunta la salvezza in mezzo a molte difficoltà, ora abbiamo due partite da giocare con grande concentrazione. Il Napoli è una squadra pericolosissima allenata da Rino Gattuso con cui ho un ottimo rapporto. Ha qualità e compattezza, con giocatori forti. -afferma Iachini come riportato dal sito ufficile del club Viola- Gioca e segna, vuol dire che in un ottimo momento di condizione. dovremo quindi fare una partita perfetta. All’altezza della situazione, considerando che ... Leggi su retecalcio (Di sabato 15 maggio 2021)– FIORENTINA –— Giuseppe, allenatore della Fiorentina ed alla alla vigilia del matchilha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: ”Dobbiamo pensare al. Raggiunta la salvezza in mezzo a molte difficoltà, ora abbiamo due partite da giocare con grande concentrazione. Ilè una squadra pericolosissima allenata da Rino Gattuso con cui ho un ottimo rapporto. Ha qualità e compattezza, con giocatori forti. -affermacome riportato dal sito ufficile del club Viola- Gioca e segna, vuol dire che in un ottimo momento di condizione.quindiuna. All’altezza della situazione, considerando che ...

Advertising

Enzovit : Iachini: ''Contro il Napoli dovremo fare una partita perfetta'' - AleCat_91 : c'è anche un'altra persona che è stata sempre BISTRATTATA con pregiudizi tecnici e da quando il COMANDANTE il signo… - Mirkomilan84 : Ma non rompere i coglioni testa di cazzo. I calcoli te li sei fatti mercoledì contro la fiorentina, quando a fine p… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA FIRENZE - Fiorentina, Iachini ancora in dubbio per la formazione da schierare contro il Napoli: i ballottaggi https:… - FiorentinaUno : FIORENTINA, I convocati di mister Iachini per la partita contro il Napoli - -