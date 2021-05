(Di sabato 15 maggio 2021) . L’ex sindaco ha deciso di non candidarsi nuovamente., è arrivata ladi. L’ex primo cittadino ha sciolto le riserve con un lungo post sul proprio sito: “Vi devo una risposta – si legge – dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti . Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa opportunità offertami. Né voglio mantenere questa incertezza che potrebbe danneggiare il corso della campagna. Desidero però ribadire tre elementi già espressi. In primis la mia disponibilità nel corso della futura campagna ad accompagnare il candidato sindaco “.: “Serve un candidato più giovane” L’ex sindaco ha ricordato che “per le sfide che ...

Advertising

fattoquotidiano : ELEZIONI MILANO Albertini rinuncia - tavano_anna : RT @fattoquotidiano: ELEZIONI MILANO Albertini rinuncia - MilanoSpia : Albertini: «Non sarò io il candidato sindaco di Milano del centrodestra» - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: ELEZIONI MILANO Albertini rinuncia - news_mondo_h24 : Elezioni Milano, la decisione di Gabriele Albertini -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Milano

...e il sostegno di voi tutti - ha proseguito - Alcuni sondaggi m'avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del sindaco di. ...' Purtroppo - ha scritto oggi - devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami .' Albertini è stato sindaco diper due ...Ringrazia e declina. Terminano così i giorni di incertezza per i milanesi che attendevano una risposta da Gabriele Albertini sulla sua possibile ricandidatura a sindaco di Milano per ...Decisione definitiva: non sarà l'ex sindaco del capoluogo lombardo a sfidare Beppe Sala in autunno: "Per Milano serve un candidato giovane" ...