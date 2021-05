Draghi fa spallucce | Salvini resta solo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 15 maggio 2021) A Palazzo Chigi lo avvertono come un chiacchiericcio. Sono così tante le cose da fare - racconta chi ha in mano i dossier caldi - che non si ha tempo da perdere e soprattutto per badare a polemiche che non farebbero altro che far perdere i soldi del Recovery. Insomma, alle minacce di Matteo, il governo reagirà portando a termine le riforme necessarie e il piano vaccinale, forte del fatto che i numeri in Parlamento ci sarebbero anche senza i leghisti. Con una doppia intervista a due quotidiani il leader della Lega prima avverte Mariosulla mission ‘limitata’ del suo governo, escludendo che si possa procedere con le riforme, e poi candida l’attuale premier alla Presidenza della Repubblica. Una doppia mossa che fa reagire con rabbia il resto della maggioranza. Enrico Letta è il più netto di tutti: “Se quella è l’intenzione con la quale ...