Diretta Amici 2021: eliminati e vincitore finale (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio alle ore 21:20 va in onda su Canale 5 la finale di Amici 2021. In gara ci sono cinque allievi, due ballerini e tre cantanti. Per la categoria di danza, sono arrivati in finale Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, mentre per quella di canto Aka7even, Sangiovanni e Daddy (ricaricare la pagina per gli aggiornamenti). Leggi anche: Televoto Amici 2021: come votare da casa ORE 21:20 - Inizio previsto della finalissima di Amici 2021 Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio alle ore 21:20 va in onda su Canale 5 ladi. In gara ci sono cinque allievi, due ballerini e tre cantanti. Per la categoria di danza, sono arrivati inGiulia Stabile e Alessandro Cavallo, mentre per quella di canto Aka7even, Sangiovanni e Daddy (ricaricare la pagina per gli aggiornamenti). Leggi anche: Televoto: come votare da casa ORE 21:20 - Inizio previsto della finalissima di

Advertising

teatrolafenice : ?? Myung-Whun Chung prova la prima di Mahler, meglio nota come “Il titano”. Domani saremo anche in diretta per tutti… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Nadine Sierra, che qui interpreta, diretta dal Maestro James Conlon 'Je veux vivre dans le revê… - matteosalvinimi : In diretta su Rai Due a #Tg2post da Catania, dove domani saprò se subirò un secondo processo come “sequestratore di… - Graziel28460337 : PIER E CON GIULIA A MILANO STASERA C'È LA FINALE DI AMICI E POTREMMO AVERE TANTE STORIE O UNA DIRETTA DEI RAGAZZI.… - VScioarro : @FBiasin Dillo in diretta che furto che è stato o la pagnotta di Amici vale più della verità -