Di Maio | “A mia prima candidatura mio padre non mi votò”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 maggio 2021) “Mionon mi ha votato lavolta in cui mi sono candidato”. E’ la ‘confessione’ di Luigi Di, ministro degli Esteri a Ciao Maschio. L’esponente del M5S, uno dei pilastri del Movimento, ha parlato in un’intervista nel salotto di ‘Ciao Maschio’ condotto da Nunzia De Girolamo e in onda stasera dalle 00:20 su Rai1. Il ministro degli Esteri ha ricordato anche il rapporto con la sua famiglia e in particolar modo con il papà Antonio: “Di miomi sono dovuto guadagnare il rispetto, ma ovviamente non ho mai perso il rispetto per lui. Non credeva molto nelle cose che facevo, aveva sempre dei dubbi – ha confessato il responsabile della Farnesina-. C’era sempre un ma, un però e un forse. Miolavolta che mi sono candidato, ad esempio, non mi ha neanche votato. Ha ...