Decreto riaperture: si potrà tornare ad usufruire delle piscine, le norme e i protocolli da rispettare (Di sabato 15 maggio 2021) Il 15 maggio è la data fissata per le riaperture di stabilimenti balneari e piscine all'aperto. Ma ci saranno regole e protocolli da seguire e rispettare riaperture, dal 15 maggio via libera alle piscine all’aperto: le regole da seguire su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Il 15 maggio è la data fissata per ledi stabilimenti balneari eall'aperto. Ma ci saranno regole eda seguire e, dal 15 maggio via libera alleall’aperto: le regole da seguire su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. #SALVINI: “ORA SOLDI VERI… - matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - francibella75 : RT @FondazioneStudi: ?? Conversione Decreto “#Sostegni” in dirittura d’arrivo?? A #InParlamentoCdL??il punto con @FBAssociati su: ?? d.l. n. 41… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il cronoprogamma delle riaperture. Ci sarà lunedì il tagliando alle misure anticovid attualmente in vigore, disposte con… -