Contro la Raggi pure l’arbitro diventa giocatore Per bastonare la sindaca Formigli fa… Piazzapulita dell’informazione

Tanti anni fa realizzai insieme a Francesca Archibugi, Francesca Comencini e decine di altri cineasti italiani, un breve documento ("Lettera aperta agli spettatori") che voleva dire la verità sui finanziamenti al cinema. Lo ricordo oggi perché in quel breve video, il regista Paolo Sorrentino diceva "ci stiamo scontrando con uno dei problemi politici centrali di questo paese: la regolamentazione delle televisioni". Era il 2007 e, 14 anni dopo, quel problema è ancora attuale, anzi si è ingigantito fino a diventare un elefante, un mammut immobile nel salotto del paese. Giovedì sera sono stato testimone di come sia presente e vorace, questo mammut. Ero ospite a Piazzapulita, in chiusura si sarebbe parlato di Virginia Raggi e di Roma. Insieme a me Antonio Padellaro, Massimiliano Fuksas e Luciano Capone. La narrazione prevedeva non tanto un ...

