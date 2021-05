Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2021: Nicolae Craciun e Sergiu Craciun in finale nel C2 1000 maschile! (Di sabato 15 maggio 2021) A Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità, oggi si è disputata la penultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo, in programma nella medesima località magiara, rassegna che sarà probabilmente determinante per la composizione degli equipaggi azzurri in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Dopo aver visto all’opera gli sprinter al mattino, oggi pomeriggio è toccato proprio al K2 1000 maschile: Samuele Burgo e Luca Beccaro sono giunti ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) A, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della, oggi si è disputata la penultima giornata della prima tappa delladel, in programma nella medesima località magiara, rassegna che sarà probabilmente determinante per la composizione degli equipaggi azzurri in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Dopo aver visto all’opera gli sprinter al mattino, oggi pomeriggio è toccato proprio al K2maschile: Samuele Burgo e Luca Beccaro sono giunti ...

