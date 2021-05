Calcio: la Juve batte 3-2 l’Inter nel derby d’Italia e resta in corsa per la Champions (Di sabato 15 maggio 2021) Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – La Juventus batte 3-2 l’Inter e resta in corsa per un posto in Champions League. All’Allianz Stadium le due squadre danno vita a un derby d’Italia vibrante nel quale succede di tutto compresi tre rigori concessi e due espulsioni, con l’arbitro Calvarese protagonista discusso. Le reti dei bianconeri portano la firma di CR7 e Cuadrado, Mvp del match e autore di una doppietta, per i nerazzurri Lukaku e autogol di Chiellini. In classifica l’Inter, già campione d’Italia, è prima con 88 punti, mentre la Juventus sale a quota 75, agganciando il Milan e scavalcando momentaneamente il Napoli, impegnato domani a Firenze, al 4° posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – Lantus3-2inper un posto inLeague. All’Allianz Stadium le due squadre danno vita a unvibrante nel quale succede di tutto compresi tre rigori concessi e due espulsioni, con l’arbitro Calvarese protagonista discusso. Le reti dei bianconeri portano la firma di CR7 e Cuadrado, Mvp del match e autore di una doppietta, per i nerazzurri Lukaku e autogol di Chiellini. In classifica, già campione, è prima con 88 punti, mentre lantus sale a quota 75, agganciando il Milan e scavalcando momentaneamente il Napoli, impegnato domani a Firenze, al 4° posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

