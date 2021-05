Amici | ecco i 10 cantanti che hanno venduto di più nella storia

Leggi su biccy

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono passati 20 anni da quando Dennis Fantina ha trionfato a Saranno Famosi, primissima edizione prima ancora del cambio nome e questi, come riportato da Novella 2000, sono i 10usciti dalla scuola chedi più. Vi faccio sentire vecchi in un secondo:Dennis Fantina, vincitore del primo(quando ancora si chiamava Saranno Famosi). Era il 2001. #20 pic.twitter.com/EbwfOSZHsw — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2021, iusciti dalla scuola chedi più Al primo posto troviamo Alessandra Amoroso, vincitrice di8: nell’arco della sua carriera decennale ha2 milioni e 460 mila copie. Secondo posto per Emma Marrone, ...