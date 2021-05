Unstoppable Domains ora accessibile con il browser Brave (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli utenti di Brave possono ora accedere a 30.000 siti Web decentralizzati e 700.000 nomi di dominio blockchain registrati con Unstoppable Domains Il browser incentrato sulla privacy Brave ha annunciato ieri una nuova collaborazione con il provider di nomi di dominio blockchain Unstoppable Domains che consentirà agli utenti di navigare sul web decentralizzato con l’ultimo aggiornamento Brave. Unstoppable Domains è in circolazione dal 2018 e vende .crypto e altri nomi di dominio per una tassa di registrazione una tantum. Gli utenti possono inviare e ricevere 50 diverse criptovalute con un solo dominio, eliminando la necessità di indirizzi di criptovaluta lunghi e complicati e il rischio di inviare monete all’indirizzo ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli utenti dipossono ora accedere a 30.000 siti Web decentralizzati e 700.000 nomi di dominio blockchain registrati conIlincentrato sulla privacyha annunciato ieri una nuova collaborazione con il provider di nomi di dominio blockchainche consentirà agli utenti di navigare sul web decentralizzato con l’ultimo aggiornamentoè in circolazione dal 2018 e vende .crypto e altri nomi di dominio per una tassa di registrazione una tantum. Gli utenti possono inviare e ricevere 50 diverse criptovalute con un solo dominio, eliminando la necessità di indirizzi di criptovaluta lunghi e complicati e il rischio di inviare monete all’indirizzo ...

