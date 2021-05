Un’Italia senza figli non crede e non progetta, dice Mario Draghi (Di venerdì 14 maggio 2021) «Penso con tristezza alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com’è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo!», ha detto Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità. Presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ricordato che «Un’Italia senza figli è Un’Italia che non crede e non progetta. È Un’Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire». Ecco il discorso completo del presidente del Consiglio Ringrazio il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 maggio 2021) «Penso con tristezza alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avereo devono nascondere la pancia. Com’è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. Isono la speranza che fa rinascere un popolo!», ha detto Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità. Presente anche il presidente del Consiglio, che ha ricordato che «che none non. Èdestinata lentamente a invecchiare e scomparire». Ecco il discorso completo del presidente del Consiglio Ringrazio il ...

