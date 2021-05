Truffe agli anziani: i Carabinieri bloccano un malvivente a Vietri sul Mare (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – I Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, sempre presenti e attivi nel controllo del territorio, hanno condotto un’efficace azione di contrasto preventivo delle deprecabili Truffe agli anziani. La mattina del 12 maggio scorso, i militari hanno ricevuto le segnalazioni di due persone anziane del territorio che hanno comunicato di aver ricevuto le telefonate di un interlocutore sconosciuto: questi si presentava come un nipote annunciando l’arrivo di un corriere con un pacco che sarebbe stato consegnato dietro dazione di denaro. Colta subito la natura di tentativo di truffa, i Carabinieri di Vietri sul Mare hanno pattugliato in forze il territorio, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Idella Stazione disul, sempre presenti e attivi nel controllo del territorio, hanno condotto un’efficace azione di contrasto preventivo delle deprecabili. La mattina del 12 maggio scorso, i militari hanno ricevuto le segnalazioni di due persone anziane del territorio che hanno comunicato di aver ricevuto le telefonate di un interlocutore sconosciuto: questi si presentava come un nipote annunciando l’arrivo di un corriere con un pacco che sarebbe stato consegnato dietro dazione di denaro. Colta subito la natura di tentativo di truffa, idisulhanno pattugliato in forze il territorio, ...

anteprima24 : ** #Truffe agli #Anziani: i #Carabinieri bloccano un #Malvivente a Vietri sul Mare ** - rep_torino : Tre bande in azione per le truffe agli anziani, sequestrato quasi un milione di euro [di Carlotta Rocci] [aggiornam… - Para607 : @pdnetwork @EnricoLetta @Deputatipd @FraMirabelli @francovazio @RossomandoPd @serracchiani @SenatoriPD… - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca #truffaanziani In Costiera Amalfitana truffe telefoniche agli anziani e furti in abit… - comunepadova : ??????? Lo spettacolo teatrale online 'Contro le truffe ci vuole fiuto' è rivolto agli over 60 residenti nel Comune di… -