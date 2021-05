Sandro Giacobbe e la verace canzone all’italiana

(Di venerdì 14 maggio 2021) di Olga Chieffi Canzoni semplici, canzoni d’amore, canzoni che comunque raccontano la vita di tutti i giorni, con una bella melodia spiegata e orecchiabile, questa l’essenza del segno musicale di, che ieri è stato prestigioso ospite del salotto virtuale di approfondimento musicale del nostro quotidiano “In prima fila con…”. L’occasione è stato l’ultimo singolo del cantautore genovese “Il nostro tempo”, colonna sonora di uno splendido video, che fa da preludio ad un nuovo progetto scritto a quattro mani con la sua compagna Marina Peroni. Musica popolare e facile da cantare per questo singolo che è una finestra aperta sulla felicità, sul tornare ad abbracciarsi, con simboli chiari, quali una ragazza in attesa di una nascita, il cantare tutti insieme in osteria, il piccolo Filippo che imbraccia la chitarra, depositario dei saperi musicali ...

