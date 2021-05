Royal Family: Harry torna a parlare del legame con il Principe Carlo (Di venerdì 14 maggio 2021) Harry si è di nuovo espresso sulla vita di corte a cui ha detto addio Il Principe Harry da oltre un anno si è messo alla spalle la vita di corte, quella vita che gli stava davvero troppo stretta. Una realtà a cui ha detto addio anche dopo aver incontrato e sposato Meghan Markle, mai troppo avvezza ai convenevoli di corte. Il figlio di Diana e Carlo è tornato a parlare della Royal Family in un’intervista rilasciata a Dax Shepard nel suo podcast settimanale, Armchair Expert. Harry ha ammesso di essersi sentito come il protagonista di “The Truman Show”, Truman Burbank ignoro di essere al centro del reality show di grande successo. “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo” . Parlando della morte di Diana: “Da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021)si è di nuovo espresso sulla vita di corte a cui ha detto addio Ilda oltre un anno si è messo alla spalle la vita di corte, quella vita che gli stava davvero troppo stretta. Una realtà a cui ha detto addio anche dopo aver incontrato e sposato Meghan Markle, mai troppo avvezza ai convenevoli di corte. Il figlio di Diana eto adellain un’intervista rilasciata a Dax Shepard nel suo podcast settimanale, Armchair Expert.ha ammesso di essersi sentito come il protagonista di “The Truman Show”, Truman Burbank ignoro di essere al centro del reality show di grande successo. “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo” . Parlando della morte di Diana: “Da ...

